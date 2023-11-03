iPhone 16'da fazladan bir tuş olabilir

Apple, piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisinde radikal bir değişiklik yaptı. Şirket, Pro modellerde, yıllardır kullanmakta olduğu ses tuşunu değiştirdi. Bu tuş yerine "eylem düğmesi" geldi. Bu tuşun özelliği, özelleştirilebilir yapıda olmasıydı. Çinli kaynaklar, Apple'ın iPhone 16 serisinde tuşlarla oynamaya devam edeceğini iddia etti. Buna göre iPhone 16 serisinde, fazladan bir tuş daha bulunacak. Hatta Apple'ın bu tuş için kasa altında da oynamalar yapacağı, yüksek hızlı mobil iletişimi mümkün kılan mmWave anteninin de yerini değiştireceği belirtiliyor. "Capture button" isimli bu tuşun ne işe yarayacağı şimdilik bilinmiyor.