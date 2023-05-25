iPhone 16 hakkında İlginç İddia: iPhone 12 tasarımı geri dönüyor

Twitter'da bir kullanıcı tarafından paylaşılan iddiaya göre Apple, iPhone 16 serisiyle kamera tasarımında yıllar öncesine dönüş yapacak. Kameralar çapraz değil, aynı hizada alt alta olacak. Twitter kullanıcısı, iPhone 16'nın dikey eksene dizilen kameralara sahip olacağını paylaştı. Apple, bu tasarımı son olarak iPhone X, 11 ve 12 modellerinde kullanmıştı. Kullanıcının aktardığına göre yeni düzen tercihi henüz test aşamasında. Ayrıca Apple, bu yerleşime karşı mevcut yerleşimi de test etmeyi sürdürüyor.

