iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak

Apple'ın Eylül ayında tanıtması beklenilen iPhone 15 serisi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Buna göre iPhone 15 Pro'da ses tuşları kalkacak, yerine dokunmatik bir sensör gelecek. Bu sensör ise dokunduğunuz kısma göre sesi kısacak veya artıracak. Sessize alma butonu ise artık çentik gibi oynatarak değil, basılarak kullanılacak.

Bu tabii ki kullanım açısından telefonu daha çekici bir hale getirecek olsa da cihazın 'bozulabilirlik' seviyesi artacaktır.