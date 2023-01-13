iPhone 15 Pro'da tek bir tuş bile olmayacak

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, bu akıllı telefonlarda fiziksel tuş kullanmayacak. Yani telefonun sol tarafında bulunan ses açma-kısma tuşu ile sağ tarafında bulunan ekran uyandırma tuşu tarihe karışacak. Bu iddia, "Telefonda tuş bulunmayacaksa kullanıcılar, açma kapama işlemlerini nasıl yapacaklar?" sorusu akıllara geldi. Öte yandan yapılan son açıklamaya göre Apple, yeni tasarımın uygulanması için Cirrus Logic isimli bir şirketle anlaşmaya varmış durumda.

