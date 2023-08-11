‘iPhone 15' 12 Eylül'de tanıtılacak
Bloomberg'ten Mark Gurman, iPhone 15 serisinin tanıtılacağı etkinlik için kesinleşen bir tarih verdi.
Bloomberg'ten Mark Gurman, iPhone 15 serisinin tanıtılacağı etkinlik için kesinleşen bir tarih verdi. Apple, iPhone 15 serisini 12 Eylül'de tanıtacak. Böylece Apple'ın eylül ayının ikinci salı günü geleneğini bozmayacağı da yeniden kanıtlandı. Tanıtım etkinliğinde ekranlara yansıyacak görüntülerin çekimlerine de 8 Ağustos itibariyle başlandı. Apple, ikinci etkinlik yapması durumunda yeni iPad ve iPad Pro ürünlerini tanıtabilir. Geçtiğimiz yıl iPad'ler için düzenlenen bu etkinlik, 18 Ekim'de gerçekleşmişti.
- ‘iPhone 15' 12 Eylül'de tanıtılacak
- Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
- Twitter'a Trump'ın hesabıyla ilgili bilgileri geç verdiği için 350 bin dolar ceza
- WhatsApp'ta büyük yenilik: Ekran paylaşma özelliği geldi
- TEKNOFEST Deneyap Kart Robolig Yarışmasına Başvuru İçin Son 2 Gün!
- Türkiye'nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km'lik alanda test edilecek