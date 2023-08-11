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11 Ağustos 2023 Cuma 07:20:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 07:20:00

‘iPhone 15' 12 Eylül'de tanıtılacak

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Bloomberg'ten Mark Gurman, iPhone 15 serisinin tanıtılacağı etkinlik için kesinleşen bir tarih verdi.

Bloomberg'ten Mark Gurman, iPhone 15 serisinin tanıtılacağı etkinlik için kesinleşen bir tarih verdi. Apple, iPhone 15 serisini 12 Eylül'de tanıtacak. Böylece Apple'ın eylül ayının ikinci salı günü geleneğini bozmayacağı da yeniden kanıtlandı. Tanıtım etkinliğinde ekranlara yansıyacak görüntülerin çekimlerine de 8 Ağustos itibariyle başlandı. Apple, ikinci etkinlik yapması durumunda yeni iPad ve iPad Pro ürünlerini tanıtabilir. Geçtiğimiz yıl iPad'ler için düzenlenen bu etkinlik, 18 Ekim'de gerçekleşmişti.

Etiketler : iPhone 15 Mark Gurman Bloomberg'
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