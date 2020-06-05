Yeni teknolojiler geliyor! iPhone 13 sızdırıldı

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05 Haziran 2020 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 12:45:00

iPhone 13 tasarım maketi sızdırıldı

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Apple henüz iPhone 12'yi tanıtmamışken iPhone 13'ün maket tasarımına ait bir video sızdırıldı. Konsept tasarımları ortaya çıkan modelin 3D modelini gösteren bir maket hazırlandı. Videoda iPhone 13'ün tasarımında çentikli yapıdan kurtulduğu görülüyor.

iPhone 12'nin tanıtımına daha aylar olmasına rağmen Apple'ın önümüzdeki yıl tanıtımını yapacağı iPhone 13 tasarımına ait bir maket ortaya çıktı. Apple paylaşımlarıyla daha önce isminden söz ettiren Macotakara sitesi yeni modelin 3 boyutlu maketini Youtube videosuyla paylaştı. Aynı site geçtiğimiz aylarda iPhone 12'nin maketini de yayınlamıştı. 

İPHONE 13 ÇENTİKTEN KURTULUYOR

Apple tarafından önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen iPhone 13 modelinin maket videosunda en dikkat çekici özellik çentikli tasarımın geride kalması diyebiliriz. 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihazda şarj girişinin de USB-C olduğu görülüyor.

Macotakara sitesi tasarımın kaynağı olarak Alibaba'yı gösterdi. Haber7'nin haberine göre, Tasarım üzerinden konuşacak olursak çentik gittiği için ön kamera ve sensörler muhtemelen ekran altına gizlendi. Akıllı telefon üreticileri son yıllarda bu teknoloji için çalışmalarla gündeme gelmişti.

iPhone 13'e ait olduğu belirtilen maket tasarımında kulaklık girişi eski modellerdeki gibi şarj kısmından yapılacak gibi görülüyor.

Kamera kurulumu artı şeklinde görülüyor. Cihazın arka kısmında beş nokta yer alıyor. Bu noktaların 4 tanesinin kamera bir tanesinin de LİDAR sensörü olacağını akıllara getirdi.

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