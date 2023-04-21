İnternet siteleri ‘resim mezarlığına' dönecek

2009 yılında hizmete açılan ve o gün bugündür belki de milyarlarca yüklenmiş fotoğraf ve videoya ev sahipliği yapan önemli bir karar aldı. Kullanım koşullarını güncelleyen platform, bazı kullanıcıların bugüne kadar yükledikleri tüm içerikleri sileceğini duyurdu. Eğer Imgur'ı aktif olarak kullananların 15 Mayıs 2023'ten önce yükledikleri tüm içeriklerin bir kopyasını indirmeleri gerekecek.

