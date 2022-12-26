Instagramın Türkiye'de 52 milyon kullanıcısı var

Instagram'ın çatı şirketi olan Meta'nın açıkladığı son çeyrek raporuna göre, Instagram'ın dünya çapındaki aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti. Son dönemde Reels adını verdiği dikey video özelliğiyle video odaklı bir platforma dönüşen Instagram'ın, ülkemizdeki kullanıcı sayısı 52 milyon olurken, Türkiye'deki YouTube kullanıcı sayısı ise 57,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

Pazarlama, satış ve müşteri hizmetleri alanında yazılım geliştiren Hubspot tarafından yürütülen araştırmada 3 kullanıcıdan ikisinin (%66) bir ürün veya marka hakkında bilgi almak için video izlediğini ortaya çıkardı.

TikTok'un aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok coğrafyada hızla yükselişinin ardından; Instagram'ın Reels, YouTube'un ise Shorts ile dikey videolara ayrı bir alan açtığını hatırlatan IDRY Digital kurucusu İbrahim Kuru, "Instagram'da statik görsellerin erişimlerinin dikkate değer seviyede düşmesi bir dönem gündem olmuştu. Bugün bazı veriler, dikey videoların Facebook'ta yatay olanlara kıyasla 13,8 kat daha görünür olduğunu, statik görsellere kıyasla ise yüzde 90 daha fazla erişim aldığını gösteriyor.

Dikey videolar, markalara ürün ve hizmetlerine dair güçlü bir temelden beslenen hikayeler anlatabilmenin yeni yollarını sunuyor. Burada markaların doğru hedef kitlelere ulaşabilmesi için mecraların kullanıcı davranışlarına özel stratejilerle, pek çok kanalda tutarlı bir video içerik stratejisi izlemesi gerekiyor.

Video prodüksiyonuna başlamadan önce tutarlılığın web tasarımında, kurumsal kimlikte de sağlandığından emin olunması, kullanıcıda güven yaratmak açısından da önem arz ediyor." dedi.