04 Aralık 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2022 Pazar 18:00:00
Instagram'ın rakibi 53 milyon kullanıcıya ulaştı
Sosyal medya platformu BeReal 53 milyon indirmeye ulaştı.
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