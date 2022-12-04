Instagram'ın rakibi 53 milyon kullanıcıya ulaştı

Yeni popüler sosyal medya platformu BeReal 53 milyon indirmeye ulaştı! Anti-Instagram konsepti ile çıkan BeReal, Instagram ve TikTok arasındaki rekabete girmeyi hedefliyor. BeReal, videolar, canlı yayınlar ve sahte gönderiler arasında bitmek bilmeyen mücadele arasında sıyrılmayı başardı. Uygulamanın altın kuralı fotoğrafların filtre kullanmadan yüklenmek zorunda olması.

