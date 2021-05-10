Instagram'ın çocuk sürümüne tepki

Sosyal medya platformu Instagram'ın çıkarmaya hazırlandığı 13 yaşından küçüklere özel sürümü, tartışma konusu oldu. Facebook'un 'Instagram'ı çocuklar için daha güvenli bir yer yapmak' için Instagram Youth ya da Instagram for Kids ismiyle hizmete sunacağı sürümde ne gibi verilerin toplanacağı ya da reklam gösterimlerinin olup olmayacağı gibi sorular ebeveynleri tedirgin etti. Tepkilere rağmen, Facebook geri adım atmadı.

