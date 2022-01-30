VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meclis'in 11 günlük arası bitiyor
"Ben ihalelere imza atmam"
"Biz bütün dünyaya hakkı anlatan bir Türkiye'yiz"
Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması!
"Türkiye güvenilir bir ortak"
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Sonucu korkunç olur"
Komşuda 'Made in Turkey' şoku!
Anlaşmayı imzalamaya hazırlar!
Mütefekkir Cevdet Said vefat etti
MTV ödemesinde yarın son gün
Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı
Bakan Çavuşoğlu: Maldivler ile ticaret hacmimizin 100 milyon dolara çıkarılmasını hedefliyoruz
ANKA SİHA'ya yerli motor
Terör örgütü PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu
Sözde bölge sorumlusu itirafçı oldu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Faz-1 aşaması tamamlandı
Teröristler çembere alındı!
HDP'li Güzel, sırra kadem bastı!
Tarihi Türkiye itirafı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısından dehşete düşüren paylaşım!
Çatalca'da minibüs devrildi... 10 polis yaralandı
Rakip dükkana levye ve sopalarla saldırdılar
30 Ocak 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 17:00:00

Instagram'ı dünyada bizden çok kullanan yok

ABONE OL

2022 yılının ocak ayında hangi ülkelerin ortalama kaç saat Instagram kullandığını gösteren veriler ortaya çıktı.

2022 yılının ocak ayında hangi ülkelerin ortalama kaç saat Instagram kullandığını gösteren veriler ortaya çıktı. Türkiye ayda 20.2 saat süreyle liste başı oldu. ABD'de bu oranın aylık 7.7 saat olduğu, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerindeyse bu sürelerin 8.5 saate kadar çıktığı görülürken Türkiye'nin büyük bir farkla liste başı olması şaşırttı.

Etiketler : Instagram ABD Türkiye
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım
7 eser iade edilecek

7 eser iade edilecek
Jüri hayran kaldı

Jüri hayran kaldı
Çok Güzel Hareketler bitti

Çok Güzel Hareketler bitti
Türk filmine 7 dilde dublaj

Türk filmine 7 dilde dublaj
Her ay yeni bir şarkı

Her ay yeni bir şarkı
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
Apartman'a Şükrü sürprizi

Apartman'a Şükrü sürprizi
Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz

Kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER