Instagram'ı dünyada bizden çok kullanan yok

2022 yılının ocak ayında hangi ülkelerin ortalama kaç saat Instagram kullandığını gösteren veriler ortaya çıktı. Türkiye ayda 20.2 saat süreyle liste başı oldu. ABD'de bu oranın aylık 7.7 saat olduğu, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerindeyse bu sürelerin 8.5 saate kadar çıktığı görülürken Türkiye'nin büyük bir farkla liste başı olması şaşırttı.

