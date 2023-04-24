Instagram'dan yenilik: yorumlarda anket özelliği

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yorumlar kısmına anket açılmasını sağlayacak. Böylece bir gönderiye yorum yazan kişiler, anketlere katılarak daha interaktif bir şekilde etkileşim sağlayabilecekler. Ancak henüz bu güncellemenin nasıl çalışacağı konusunda net bir bilgi yok. Örneğin, sadece gönderi sahibinin mi anket açabileceği yoksa gönderiye yorum yazabilen herkesin mi açabileceği belirsizliğini koruyor.

