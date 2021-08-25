Instagram'dan sürpriz karar: 'Yukarı kaydır' linki tarih oldu

Sosyal medya devi Instagram, yukarı kaydır özelliği için tartışma yaratacak bir karara imza attı. Dün uygulamayı açan kullanıcılar, ana sayfanın üst kısmına yerleştirilen o uyarıyla karşılaştılar. Instagram, yukarı kaydır özelliğini 30 Ağustos'tan itibaren kaldıracağını açıkladı. Ancak hikayeye link ekleme mantığından tamamen vazgeçmeyeceğini belirten şirket, yerine Bağlantı Çıkartması adı verilen bir sistem getireceğini duyurdu. Artık kullanıcılar story kısmına link eklemek için çıkartmalardan faydalanacaklar.

