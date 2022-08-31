Instagram'dan sürpriz karar: Hikayeler çubuğunun yeri değişiyor

Instagram, bundan üç ay önce Hikâyeler kısmında çok hikâye olunca bunları en fazla üç taneye kadar göstereceği bir güncelleme duyurmuştu.

Şimdi ise tasarım daha da değişiyor ve hikâyeler çubuğunun yeri değişiyor. Artık hikayeler çubuğu ekranın üstünde olmak yerine altında yer alacak.

Ayrıca 'Tümünü Göster' seçeneği bulunacak.