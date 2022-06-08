Instagram'dan hassas içerik ayarı

Instagram'da sizi rahatsız edebilecek bir içerik algılanırsa görüntü bulanık hale getiriliyor ve siz onay vermeden gösterilmiyor. Bunu yetersiz bulan Instagram, ayarlara 'Hassas içerik kontrolü' adında bir sayfa ekledi. Bu sayfadan ne kadar hassas içerik görmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Seçenekler; daha çok, standart ve daha az olarak değişiyor. Burada seçim yaptıktan sonra Keşfet'te, Hikayeler'de, Akış'ta ve Reels'te göreceğiniz hassas içerik miktarı değişiyor.

