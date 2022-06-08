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08 Haziran 2022 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 15:00:00

Instagram'dan hassas içerik ayarı

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Instagram'da sizi rahatsız edebilecek bir içerik algılanırsa görüntü bulanık hale getiriliyor ve siz onay vermeden gösterilmiyor. Bunu yetersiz bulan Instagram, ayarlara 'Hassas içerik kontrolü' adında bir sayfa ekledi. Bu sayfadan ne kadar hassas içerik görmek istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Seçenekler; daha çok, standart ve daha az olarak değişiyor. Burada seçim yaptıktan sonra Keşfet'te, Hikayeler'de, Akış'ta ve Reels'te göreceğiniz hassas içerik miktarı değişiyor.

Etiketler : Instagram hassas içerik ayarı Keşfet
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