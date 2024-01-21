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21 Ocak 2024 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 08:45:00

Instagram'dan ‘gece kuşlarına' yeni özellik

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Instagram, gençleri hedefleyen "farkındalık özelliğini" duyurdu.

Instagram, gençleri hedefleyen en son "farkındalık özelliğini" duyurdu. Bu özellik, belli bir yaşın altındaki bir kullanıcı Reels'te veya doğrudan mesajlarında 10 dakikadan fazla gezindiğinde, uygulamayı kapatmasını ve yatmasını öneriyor. Bu "Gece Vakti Uyarıları" gençlerin hesaplarında otomatik olarak görünecek ve bunları kapatmak mümkün olmayacak. Instagram, özelliğin tüm gençler için mi yoksa yalnızca 18 yaşın altındakiler için mi otomatik olarak etkinleştirileceğini belirtmedi.

Etiketler : instagram farkındalık özelliği reels
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