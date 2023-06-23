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23 Haziran 2023 Cuma 14:52:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 14:52:00

Instagram'dan beklenen yenilik: Videolar indirilebilecek

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Instagram, kullanıcıların herkese açık reels videolarını indirmesine olanak sağlayan bir güncelleme duyurdu.

Instagram, rakibi TikTok'u hatırlatan bir hareketle, kullanıcıların herkese açık reels videolarını indirmesine olanak sağlayan bir güncelleme duyurdu. Videolar Tiktok'ta olduğu gibi filigran bulunacak. Instagram CEO'su Adam Mosseri yalnızca herkese açık hesaplardaki Reels'in indirilebileceğini ve herkese açık hesap sahiplerinin Reels'lerini indirme özelliğini devre dışı bırakma seçeneğine sahip olduğunu duyurdu. Bu özellik şimdilik yalnızca ABD'deki mobil cihazlarda ve yalnızca özel olmayan hesaplarda kullanılabiliyor. Özelliği kullanmak için, belirli bir Reel için "Paylaş" simgesine dokunup "İndir"i seçebilirsiniz.

İndirilen Reels'e filigran eklenip eklenmeyeceğinden açıkça bahsetmese de Mosseri tarafından yayınlanan fotoğraf, videoların Instagram logosunu ve hesap adını taşıyacağını gösteriyor.

Meta'nın sosyal medya platformu, TikTok ve diğer kaynaklardan gelen videoların yüklenmesine izin veriyor, ancak algoritmalarında yapılan düzenlemeler, 2021'den itibaren rakiplerinin filigranlı videolarının öne çıkarılması seçeneğini durdurdu.

Etiketler : tiktok instagram reels video indirme güncelleme
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