Instagram'da yorum kontrolü

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram kullanıcıların yaptığı saldırgan yorumlara karşı 'Yorum Kontrolleri Özelliği'ni getirdi. Bu özellik sayesinde artık rahatsız edici yorumlar diğer kullanıcılardan otomatik olarak gizlenecek. Otomatik gizleme, algoritma tarafından yapılacak ayrıca ek olarak gizlemeyi istediğimiz kelimeler için bir kelime listesi oluşturulabilecek. Gizlenen bu yorumlar silinmeyecek bu sayede kaba ve saldırganca ifadelerde bulunan kişiler, hesabın sahibi tarafından tespit edilecek. Bu şekilde kullanıcılar, art niyetli hesaplara bir kısıtlama getirecek.

