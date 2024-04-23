Instagram'da yenilikler hız kazandı

20 yıl önce MSN'nin kullanıma sunduğu ve 'Merhaba' demenin bir yolu olarak popüler olan 'Dürtme' özelliği Instagram'a geliyor. Meta'nın WhatsApp ve Instagram için başlattığı Meta AI sohbet robotunun yanı sıra, Instagram'ın arama çubuğunda AI aramaları yapabilme ve Reels için AI ses dublajı özellikleri de geliştiriliyor. Bu yeni ses dublajı özelliği, reel'lerde farklı dillerde kendi sesinizi kullanmanıza izin verecek.