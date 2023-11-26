Instagram'da yenilik: Reels videolarını indirmek artık mümkün

Instagram, haziran ayında herkese açık olarak görüntülenebilen Reels videolarını indirme özelliğini kullanıma sunmuş ancak bu özelliği, ABD'deki mobil kullanıcılarla sınırlı tutmuştu. Şimdi ise Instagram başkanı Adam Mosseri, özelliğin dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulduğunu duyurdu. Bundan böyle uygulamayı kullanan herkes, gizli hesaplara ait olmayan Reels videolarını cihazlarına indirebilecek ve daha sonra görüntülemek üzere kaydedebilecek.