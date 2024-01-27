Instagram'da yeni kısıtlama: Ebeveyn onayı

Meta, Instagram ve Facebook'ta genç kullanıcılar için uygulanacak yeni kısıtlamaları duyurdu. Mesajlaşma sınırlamaları ve ebeveyn denetimleri daha sıkı hale getirildi.

Instagram, şimdiye kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini kısıtlıyordu. Yeni DM sınırı, varsayılan olarak 16 yaşın altındaki tüm kullanıcılara (bazı ülkelerde 18 yaşın altındaki kullanıcılara) uygulanacak. Meta, bu kısıtlamaları uygulamadan önce genç kullanıcıları bir bildirimle bilgilendirecek. Messenger'da kullanıcılar yalnızca Facebook arkadaşlarından veya kişi listelerinde ekli kullanıcılardan mesaj alacak.