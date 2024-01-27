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27 Ocak 2024 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 10:30:00

Instagram'da yeni kısıtlama: Ebeveyn onayı

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Meta, Instagram ve Facebook'ta mesajlaşma sınırlamaları ve ebeveyn denetimleri daha sıkı hale getirildi.

Meta, Instagram ve Facebook'ta genç kullanıcılar için uygulanacak yeni kısıtlamaları duyurdu. Mesajlaşma sınırlamaları ve ebeveyn denetimleri daha sıkı hale getirildi.

Instagram, şimdiye kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini kısıtlıyordu. Yeni DM sınırı, varsayılan olarak 16 yaşın altındaki tüm kullanıcılara (bazı ülkelerde 18 yaşın altındaki kullanıcılara) uygulanacak. Meta, bu kısıtlamaları uygulamadan önce genç kullanıcıları bir bildirimle bilgilendirecek. Messenger'da kullanıcılar yalnızca Facebook arkadaşlarından veya kişi listelerinde ekli kullanıcılardan mesaj alacak.

Etiketler : meta instagram facebook kısıtlama mesajlaşma
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