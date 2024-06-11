11 Haziran 2024 Salı 23:50:00 - Güncelleme:11 Haziran 2024 Salı 23:50:00
Instagram'da WhatsApp'tan paylaşım mümkün
Instagram, Facebook'a ek olarak WhatsApp için de çapraz paylaşma desteği getirmeyi planlıyor. Kullanıcılar, yakında Instagram hikâyelerini WhatsApp'ta paylaşabilecek.
Kullanıcılar, hikayelerini paylaşırken WhatsApp'ı bir seçenek olarak görebilecekler. Hikayeler, WhatsApp durumlarında orijinal formatlarında paylaşılacak ve kullanıcılar, kimlerin hikayelerini görebileceğini kontrol edebilecek.