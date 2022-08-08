Instagram'da uzun fotoğraf dönemi

Instagram, TikTok karşısında geriye düşmenin etkisiyle sürekli yeni denemeler yapıyor. Bu bağlamda yakında test edilecek yeni adım "9:16" fotoğraf formatı olacak. Şu an dikey fotoğrafları 4:5 olarak karşımıza getiren firma, 9:16 formatıyla şimdiye oranla çok daha uzun fotoğraflar için deneme gerçekleştirecek. "Instagram'da uzun videolar var ancak uzun fotoğraflar yok" diyen Adam Mosseri, yeni formatın 1-2 hafta içerisinde test edilmeye başlanacağını aktardı.

