Instagram'da uzun fotoğraf dönemi
Instagram, TikTok karşısında geriye düşmenin etkisiyle sürekli yeni denemeler yapıyor.
Instagram, TikTok karşısında geriye düşmenin etkisiyle sürekli yeni denemeler yapıyor. Bu bağlamda yakında test edilecek yeni adım "9:16" fotoğraf formatı olacak. Şu an dikey fotoğrafları 4:5 olarak karşımıza getiren firma, 9:16 formatıyla şimdiye oranla çok daha uzun fotoğraflar için deneme gerçekleştirecek. "Instagram'da uzun videolar var ancak uzun fotoğraflar yok" diyen Adam Mosseri, yeni formatın 1-2 hafta içerisinde test edilmeye başlanacağını aktardı.