Instagram'da ürün etiketleme

Instagram, platform içerisinde ticaret yapılmasını kolaylaştırmak için "ürün etiketleme" özelliğini kullanıcılarına sundu. Bu özellik, kullanıcıların gönderilerinde etiket yapmalarına olanak sağlıyor. Bu sayede dileyen herkes ürünü temin edebileceği sayfaya direkt olarak yönlendiriliyor. Instagram, bu özelliği şu anda ABD'de kullanıyor olsa da en kısa zamanda tüm dünyada kullanılır hale getirmek istiyor.

