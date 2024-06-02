VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En çok sevilen filmleri sorduk
Gaziantep'e özgü 8 kelime!
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde İstanbul!
Platon'un hayat değiştiren 7 öğretisi!
Bu bitkilerin koparılması yasak!
LGS soru kitapçıkları yayımlandı
02 Haziran 2024 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 12:00:00

Instagram'da sınırlı etkileşim arttı

ABONE OL

Instagram, “Sınırlı etkileşimler” özelliğinin kapsamını genişletti.

Instagram, istemediğiniz kişilerin mesaj atmasını veya yorum yapmasını engelleyen "Sınırlı etkileşimler" özelliğinin kapsamını genişletti.

Artık yakın arkadaşlarınız dışındaki herkesi kısıtlamanız mümkün olacak.

Özelliğin aktif edildiği sayfadaki "Neler sınırlı olacak?" seçeneğinden sınırlamak istediğiniz özellikleri seçebiliyorsunuz.

"Çoğu etkileşim" kısmını seçerseniz mesaj gönderme, hikâye yanıtları, etiketler, yorumlar gibi işlevler yakın arkadaşlar dışındaki herkese kapatılıyor.

Etiketler : instagram sınırlı etkileşim mesaj yorum
Belçika da unutmadı

Belçika da unutmadı
Meslek açıklaması dikkat çekti!

Meslek açıklaması dikkat çekti!
Locadan konser servete bedel

Locadan konser servete bedel
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanacaklar mı?
"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"

"Hepsi'nin geri dönüşünü istemiyor mu?"
Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek

Ünlülerden Cannes'da Filistin'e destek
'Nefret' açıklamalarıyla dikkat çekti

'Nefret' açıklamalarıyla dikkat çekti
Ekrana veda etti!

Ekrana veda etti!
Gülşah'a son görev

Gülşah'a son görev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX