Instagram'da sınırlı etkileşim arttı
Instagram, “Sınırlı etkileşimler” özelliğinin kapsamını genişletti.
Instagram, istemediğiniz kişilerin mesaj atmasını veya yorum yapmasını engelleyen "Sınırlı etkileşimler" özelliğinin kapsamını genişletti.
Artık yakın arkadaşlarınız dışındaki herkesi kısıtlamanız mümkün olacak.
Özelliğin aktif edildiği sayfadaki "Neler sınırlı olacak?" seçeneğinden sınırlamak istediğiniz özellikleri seçebiliyorsunuz.
"Çoğu etkileşim" kısmını seçerseniz mesaj gönderme, hikâye yanıtları, etiketler, yorumlar gibi işlevler yakın arkadaşlar dışındaki herkese kapatılıyor.