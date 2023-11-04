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04 Kasım 2023 Cumartesi 08:17:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 08:17:00

Instagram'da sanal arkadaş

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Instagram, yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştiriyor.

Instagram, kullanıcıların kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri ve sohbet edebilecekleri yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştiriyor. Instagram'daki bu özellikle kullanıcılar yapay zekayla soruları yanıtlamak, karşılaştıkları zorlukları konuşmak, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve çok daha fazlası için sohbet edebilecekler.

Örneğin, bir kullanıcı yapay zeka destekli sanal arkadaşını 'çekingen, hevesli, esprili' gibi birçok kişilikte oluşturabilecek.

Daha sonra yapay zeka sanal arkadaşınız için bir avatar ve bir isim seçerek onunla sohbet etmeye başlayabileceksiniz. Henüz bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken kullanıcılar için genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yer almıyor.

Etiketler : instagram kullanıcı sanal arkadaş yapay zeka
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