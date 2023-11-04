Instagram'da sanal arkadaş

Instagram, kullanıcıların kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri ve sohbet edebilecekleri yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştiriyor. Instagram'daki bu özellikle kullanıcılar yapay zekayla soruları yanıtlamak, karşılaştıkları zorlukları konuşmak, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve çok daha fazlası için sohbet edebilecekler.

Örneğin, bir kullanıcı yapay zeka destekli sanal arkadaşını 'çekingen, hevesli, esprili' gibi birçok kişilikte oluşturabilecek.

Daha sonra yapay zeka sanal arkadaşınız için bir avatar ve bir isim seçerek onunla sohbet etmeye başlayabileceksiniz. Henüz bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken kullanıcılar için genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yer almıyor.