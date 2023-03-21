Instagram'da 'ruh kayboldu'

Her geçen gün daha fazla reklam eklenen ve farklı bir tasarıma kavuşan Instagram'a bir eleştiri de Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom'dan geldi. Bir podcast programında konuşan Systrom, Instagram'ı Instagram yapan ruhu artık kaybettiğimizi düşünüyor. Instagram'ın ticarileşmesinin insanları takip etmeyi daha da zor hale getirdiğini düşünen kurucu, uygulamanın amacının dışına çıktığını ifade ediyor.