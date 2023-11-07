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07 Kasım 2023 Salı 07:48:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 07:48:00

Instagram'da Reels'lara şarkı sözleri eklenecek

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Instagram'ın yeni özelliği ile artık Reels'lara şarkı sözleri eklenebilecek.

Yeni özellik sayesinde artık Instagram Reels'lara şarkı sözü eklemek mümkün. Bunu yapmak için Reels'ınız paylaşırken önce müzik simgesine dokunarak müzik seçmeniz gerekmekte. Sonrasında ise şarkı sözü eklemek için sola kaydırmalısınız. Instagram ayrıca, bir kullanıcının takipçilerinin gönderilerine eklenmek üzere fotoğraf veya video gönderebilecekleri yeni bir özelliği de test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde ise kullanıcılar, içerik gönderme seçeneğini açmadığı sürece takipçileri bir gönderi yayınlayamayacak.

Etiketler : instagram reels şarkı özellik
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