Instagram'da ‘rahatsız etmeyin' dönemi
Instagram'ın yeni hizmeti, telefonlardaki 'Rahatsız Etmeyin' ayarı gibi çalışıyor.
Instagram'ın yeni hizmeti, tıpkı telefonlardaki 'Rahatsız Etmeyin' ayarı gibi çalışıyor. Bu özellik aktif olduğunda Instagram telefonunuza herhangi bir bildirim göndermiyor. Bu özelliği aktif eden kullanıcıların profilinde ise 'sessiz modda' olduğu belirtilecek. Bunun yanı sıra mesaj gönderen kullanıcılar, ulaşmak istedikleri kişinin müsait olmadığına dair bir bildirim alacak.
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