Instagram'da kötü yorumlara son

Instagram bundan bir süre önce "Gizlenen Sözcükler" isimli bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bu özellik, kullanıcıların küfür ve hakaret gibi istenmeyen sözcüklerden yorum ve mesajlarda korunmasını sağlıyordu. Fakat Türkçe kelimeleri kapsamıyordu. Gizlenen Sözcükler, Türkçe de desteklenmeye başlandı. Böylelikle ülkemizdeki kullanıcılar, kendi 'kötü kelime' havuzlarını rahatlıkla oluşturabilecekler. Üstelik özelliği daha iyi çalışır hale getirdi. Örneğin i harfi yerine 1 rakamı kullanılırsa, Instagram algoritması bunu algılayabilecek.

