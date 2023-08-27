Instagram'da ‘görüldü' olmayacak

Instagram, DM'lerdeki "Görüldü" bilgisini kapatmaya olanak tanıyacak. Kullanıcılar, ayarlar kısmına yerleştirilen bir buton yoluyla bunu gerçekleştirebilecek. WhatsApp'taki mavi tikle benzer işleve sahip olan bu bilgi, şu anda mesajların hemen altında beliriyor. Hareket durumunuz kapalı olsa bile mesajları görüp görmediğiniz gösteriliyor.

