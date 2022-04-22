Instagram'da etiket değişikliği

Instagram'da satış yapan kişiler artık, içerikleri üzerine "ürün etiketleri" koyabiliyor. Bu sayede paylaşılan içerikteki ürünlere takipçiler hızlı şekilde ulaşabiliyor. Etiketlerle ilgili bir diğeInstagram'da satış yapan kişiler artık, içerikleri üzerine "ürün etiketleri" koyabiliyor.r yenilik ise kişiler odağında oldu. Artık kişiler profilleri üzerinden kendilerini örneğin fotoğrafçı ya da tasarımcı şekilde belirleyebiliyor. Bunu yapan kişiler başka birisi tarafından örneğin bir fotoğraf üzerine etiketlenirse, kullanıcı adlarının hemen altında "fotoğrafçı" ya da "tasarımcı" ibaresi beliriyor.