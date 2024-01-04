Instagram'da canlı yayınlar değişti

İçerik üreticileri bundan sonra Live Producer ve yayın yazılımlarını kullanarak daha kapsamlı Instagram canlı yayınları gerçekleştirebilecek. Live Producer, Instagram'daki içerik üreticilerinin Instagram kamerası dışında yapım araçları kullanmasını sağlıyor. Böylece içerik üreticileri, ekstra kameralar, yayına dışardan dahil edebilecekleri mikrofonlar ve grafikler kullanabiliyor. Live Producer özelliği yalnızca instagram.com üzerinden masaüstü sürümü ile kullanıcıların ilgisine sunuluyor.