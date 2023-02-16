Instagram'da "Canlı Alışveriş" bitti

Instagram, kullanıcıların canlı yayın sırasında ürün satmasına imkan tanıyan "Canlı Alışveriş" isimli özelliğinin kaldırılacağını açıkladı. Kullanıcılar, 16 Mart 2023 tarihi itibarıyla canlı yayında ürün satamayacaklar. Sosyal medya platformu bir ay önce de 'mağaza' sekmesini kaldırmıştı. Bunun Instagram'daki alışveriş deneyimini etkilemeyeceğini söyleyen Instagram, işletme hesaplarının profil sayfaları üzerinden ürün satmaya devam edebileceğini belirtti.

