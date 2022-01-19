Instagram'da büyük yenilik: Takipçi gizleme dönemi başlıyor

Meta'ya bağlı Instagram, doğrulanmış hesapların gizliliğini artıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor. Deneme aşamasındaki özellik sayesinde mavi tiki olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini sadece kendisine özel kılacak. Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın "Takipçiler" sekmesini gizli hale getirecek. Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, "Takipçileri yalnızca kullanıcısı görüntüleyebilir" uyarısı çıkacak.

