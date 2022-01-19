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19 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00

Instagram'da büyük yenilik: Takipçi gizleme dönemi başlıyor

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Meta'ya bağlı Instagram, doğrulanmış hesapların gizliliğini artıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor.

Meta'ya bağlı Instagram, doğrulanmış hesapların gizliliğini artıracak bir yenilik üzerinde çalışıyor. Deneme aşamasındaki özellik sayesinde mavi tiki olan bir kullanıcı dilerse takipçilerini sadece kendisine özel kılacak. Bunu yaptığında Instagram, ilgili hesabın "Takipçiler" sekmesini gizli hale getirecek. Hesabın kendisi dışında başka biri takipçileri görüntülemeye çalıştığında, "Takipçileri yalnızca kullanıcısı görüntüleyebilir" uyarısı çıkacak.

Etiketler : Takipçi gizleme dönemi başlıyor Meta Instagram
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