Instagram'da büyük yenilik: Fotoğraflar anında çıkartma olacak

Instagram, yeni bir çıkartma oluşturma aracını test etmeye başladı. Bu yeni özellik, bir görüntünün saniyeler içerisinde çıkartma hâline gelmesini sağlayacak. Apple, iOS ekosisteminde çok kullanışlı bir çıkartma oluşturma aracına sahiptir. Eğer herhangi bir fotoğrafın üzerindeki nesneye basılı tutarsanız otomatik olarak çıkartma oluşturursunuz. Instagram'ın yeni çıkartma oluşturma aracı da buna çok benziyor. Kullanıcılar, birkaç dokunuş ile kendi benzersiz çıkartmalarını oluşturabilecekler.

