Instagram'da artık hikayeler de beğenilecek

Instagram hikayeleri için uzun süredir beklenen beğeni özelliği geldi. Bazı kullanıcılar, takip ettiği profillerin hikayelerine göz atarken, sağ alt köşede bir kalp butonu ile karşılaştı. Beklenen yeniliğin böylelikle Türkiye'de kullanıma açılmaya başlandığı ortaya çıktı. Söz konusu özellik hakkında, "Hikayelere direkt mesaj göndermeden ifade bırakmanın bir yolunu test ediyoruz. Sadece hikayeyi paylaşan kişi beğendiğini görebilir" şeklinde yorum yapıldı.

