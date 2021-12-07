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07 Aralık 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 17:00:00

Instagram'da artık hikayeler de beğenilecek

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Instagram hikayeleri için uzun süredir beklenen beğeni özelliği geldi.

Instagram hikayeleri için uzun süredir beklenen beğeni özelliği geldi. Bazı kullanıcılar, takip ettiği profillerin hikayelerine göz atarken, sağ alt köşede bir kalp butonu ile karşılaştı. Beklenen yeniliğin böylelikle Türkiye'de kullanıma açılmaya başlandığı ortaya çıktı. Söz konusu özellik hakkında, "Hikayelere direkt mesaj göndermeden ifade bırakmanın bir yolunu test ediyoruz. Sadece hikayeyi paylaşan kişi beğendiğini görebilir" şeklinde yorum yapıldı.

Etiketler : Instagram Instagram hikayeleri beğeni özelliği
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