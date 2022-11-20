Instagram'da anlık bakış

Instagram uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi "Instagram Glimpse hikayeleri üzerinde çalışıyor" dedi. Glimpse, kullanıcıların hem ön hem de arka kameraları kullanarak hikayelerinde bir resim paylaşabilmelerini sağlıyor. Bu özellik, Instagram'ın rakiplerinden BeReal platformuna rakip olacak. BeReal'de olduğu gibi, başkalarının 'anlık bakışını' ancak kendinizinkini paylaşırsanız görebileceksiniz. Tek fark, Instagram'ın video paylaşma seçeneğini ekleyecek olması.