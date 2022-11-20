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20 Kasım 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 18:00:00

Instagram'da anlık bakış

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Instagram uygulama geliştiricisi Paluzzi "Instagram Glimpse hikayeleri üzerinde çalışıyor" dedi.

Instagram uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi "Instagram Glimpse hikayeleri üzerinde çalışıyor" dedi. Glimpse, kullanıcıların hem ön hem de arka kameraları kullanarak hikayelerinde bir resim paylaşabilmelerini sağlıyor. Bu özellik, Instagram'ın rakiplerinden BeReal platformuna rakip olacak. BeReal'de olduğu gibi, başkalarının 'anlık bakışını' ancak kendinizinkini paylaşırsanız görebileceksiniz. Tek fark, Instagram'ın video paylaşma seçeneğini ekleyecek olması.

Etiketler : instagram uygulama instagram glimpse
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