Instagram'da anket özelliği yenilendi

Şu anda kullanıcılar hikaye bölümüne yerleştirdikleri ankete yalnızca iki tane şık ekleyebiliyor. Varsayılan olarak Evet ve Hayır seçenekleri koyan Instagramda artık dört şık eklenebilecek. Buna ek olarak anket çıkartmasının tasarımı da değişti. Önceden hikayeye eklendiğinde yatay modda gözüken çıkartma artık dikey oldu.

