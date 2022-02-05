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05 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 16:00:00

Instagram'da anket özelliği yenilendi

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Sosyal medya platformu Instagram, 2017 yılında Hikayeler özelliğine eklediği 'Anket' çıkartmasını yenileme kararı aldı.

Şu anda kullanıcılar hikaye bölümüne yerleştirdikleri ankete yalnızca iki tane şık ekleyebiliyor. Varsayılan olarak Evet ve Hayır seçenekleri koyan Instagramda artık dört şık eklenebilecek. Buna ek olarak anket çıkartmasının tasarımı da değişti. Önceden hikayeye eklendiğinde yatay modda gözüken çıkartma artık dikey oldu.

Etiketler : instagram anket sosyal medya
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