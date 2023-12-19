Instagram'a yeni özellik: Yapay zeka ile arka plan değişecek
Instagram paylaşımlarında fotoğrafın arka planını kaldırmak isteyenler için üçüncü parti uygulama gereksinimi ortadan kaldırılacak.
Instagram'a gelen yeni özellik, paylaşımlarında fotoğrafın arka planını kaldırmak isteyenler için üçüncü parti uygulama gereksinimini ortadan kaldıracak. Arka plan kaldırma, üretken yapay zeka destekli yeni araç sayesinde son derece kolay hale gelecek. Kullanıcılar, arka plan düzenleyici simgesine dokunduklarında karşılarına çeşitli istem önerileri çıkacak. Hazır istemler ya da kullanıcının kendi yazdığı istemlere göre arka plan silinip yenisiyle değiştirilecek. Yeni oluşturulan arka plana sahip Hikaye paylaşıldığında, diğer kullanıcıların da özelliği hızlıca denemelerini sağlayan bir çıkartma gösterilecek.
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