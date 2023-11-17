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17 Kasım 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 09:00:00

Instagram'a yeni filtreler eklendi

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Instagram'a fotoğraflara kaba taslak renk değişimleri değil, kökten iyileştirmeler yapan 25 yeni filtre eklendi.

Instagram'a 25 yeni filtre eklendi. Bu filtreler, fotoğraflara kaba taslak renk değişimleri değil, kökten iyileştirmeler yapıyor. Ayrıca uygulama için yepyeni özellikler de test ediliyor. Yeni filtreler, en çok da üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duyan kullanıcıları rahatlatacak gibi görünüyor. Çünkü yeni filtreler, VSCO ve Picsart gibi popüler uygulamalardaki filtreleri birinci taraftan sağlayacak.

Etiketler : instagram filtre teknoloji
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