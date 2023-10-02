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02 Ekim 2023 Pazartesi 07:23:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 07:23:00

Instagram'a yapay zeka geliyor

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İnstagram iki yeni özelliğini duyurdu. Restyle ve Backdrop adındaki yeni uygulamalar sayesinde yapaya zeka, görselleri düzenleme ve çıkartma oluşturma üzerine kullanılacak.

İnstagram iki yeni özelliğini duyurdu. Restyle ve Backdrop adındaki yeni uygulamalar sayesinde yapaya zeka, görselleri düzenleme ve çıkartma oluşturma üzerine kullanılacak. Yakın bir zaman içerisinde artık kullanıcılar yapay zeka aracıyla fotoğraflarını düzenleyebilecek. Fotoğraflar yeniden şekillendirilebilecek ve arka plan odaklı programlama yapılabilecek.

Etiketler : Instagram Restyle ve Backdrop yapay zeka aracı
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