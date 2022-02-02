Instagram'a üç boyutlu Avatarlar geliyor

Meta, Instagram Hikayeler ve direkt mesajlara üç boyutlu avatarların dahil olacağını ve Facebook ile Messenger'daki avatarların da güncelleneceğini duyurdu. Özellik, Instagram Hikayeler kısmında bir etiket olarak çıkacak ve tıpkı anket ya da soru sorma etiketlerini kullanabildiğimiz gibi ulaşabileceğiz. Dileyen kullanıcılar burada kendi üç boyutlu avatarlarını yaratarak diledikleri gibi hikayelerine ekleyebilecekler.

