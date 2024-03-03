Instagram'a Snapchat özelliği geliyor

Video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıları haritada görmenizi sağlayacak "Friend Map" adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Konumlarını paylaşan kullanıcılar harita üzerinde nerede oldukları görülecek. Ayrıca platform harita üzerine notlar bırakmanıza da izin verecek. Instagram'ın yeni Arkadaş Haritası özelliği, Snapchat'in harita özelliğine çok benziyor. Arkadaş Haritası'nın konumunuzu hangi arkadaşlarınızın görebileceğini seçmenize izin vereceği ve Hayalet Modu sayesinde isteyen kullanıcıların konumlarını gizleyebileceği belirtildi.