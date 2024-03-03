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03 Mart 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 09:15:00

Instagram'a Snapchat özelliği geliyor

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Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıları haritada görmenizi sağlayacak "Friend Map" adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram, takip ettiğiniz kullanıcıları haritada görmenizi sağlayacak "Friend Map" adında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Konumlarını paylaşan kullanıcılar harita üzerinde nerede oldukları görülecek. Ayrıca platform harita üzerine notlar bırakmanıza da izin verecek. Instagram'ın yeni Arkadaş Haritası özelliği, Snapchat'in harita özelliğine çok benziyor. Arkadaş Haritası'nın konumunuzu hangi arkadaşlarınızın görebileceğini seçmenize izin vereceği ve Hayalet Modu sayesinde isteyen kullanıcıların konumlarını gizleyebileceği belirtildi.

Etiketler : instagram snapchat friend map
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