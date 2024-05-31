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31 Mayıs 2024 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 12:00:00

Instagram'a Riffs geliyor

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Yapay zeka artık Instagram'da da kendinden söz ettirecek. Instagram'da yapay zeka kullanılarak, sohbet temaları oluşturulacak. Buna ek olarak Riffs adı verilen yeni bir Reels akış filtresi geliştiriliyor.

Instagram için geliştirilen ve test edilen bazı yeni özellikler ortaya çıktı. Buna göre üretken yapay zeka artık Instagram'da da kendinden söz ettirecek. Yapay zeka kullanılarak, sohbet temaları oluşturulacak. Buna ek olarak Meta'nın Reels tarafını büyütme çabalarının bir sonucu olarak Riffs adı verilen yeni bir Reels akış filtresi geliştiriliyor. Hikaye tarafını da daha canlı ve etkileşimli hale getirmek isteyen Meta, bu yolda öne çıkan hikayelerin yanına 'öne çıkan müzik' de ekleyecek.

Etiketler : instagram riffs özellik teknoloji
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