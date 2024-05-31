Instagram'a Riffs geliyor

Instagram için geliştirilen ve test edilen bazı yeni özellikler ortaya çıktı. Buna göre üretken yapay zeka artık Instagram'da da kendinden söz ettirecek. Yapay zeka kullanılarak, sohbet temaları oluşturulacak. Buna ek olarak Meta'nın Reels tarafını büyütme çabalarının bir sonucu olarak Riffs adı verilen yeni bir Reels akış filtresi geliştiriliyor. Hikaye tarafını da daha canlı ve etkileşimli hale getirmek isteyen Meta, bu yolda öne çıkan hikayelerin yanına 'öne çıkan müzik' de ekleyecek.