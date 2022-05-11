Instagram'a NFT güncellemesi geliyor

Instagram, NFT'lerin profillerde sergilenebilmesi çalışmalara başladı. Benzer bir özellik Facebook'a a getirilecek. Ayrıca sistem için 3 boyutlu NFT güncellemesi de yapılıyor.

Instagram, içerik üreticilerin para kazanmasına yönelik 'abonelik' özelliğini de kullanıma hazırlanıyor. Denemelerde abonelik fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL arasında belirlendi.