Instagram'a metin biçimlendirme geliyor

Kullanıcılar artık mesajlarını kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler. Bu seçeneklere erişebilmek içinse metne basılı tutup seçmek gerekecek. Şu anda test aşamasındaki bu yeniliğin herkes için ne zaman sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.