Instagram'a metin biçimlendirme geliyor
Instagram, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyerek mesajlar için metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor.
Kullanıcılar artık mesajlarını kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler. Bu seçeneklere erişebilmek içinse metne basılı tutup seçmek gerekecek. Şu anda test aşamasındaki bu yeniliğin herkes için ne zaman sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
- Instagram'a metin biçimlendirme geliyor
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