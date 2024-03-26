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26 Mart 2024 Salı 06:57:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 06:57:00

Instagram'a metin biçimlendirme geliyor

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Instagram, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyerek mesajlar için metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor.

Kullanıcılar artık mesajlarını kalın, italik, altı çizili veya üstü çizili olarak biçimlendirebilecekler. Bu seçeneklere erişebilmek içinse metne basılı tutup seçmek gerekecek. Şu anda test aşamasındaki bu yeniliğin herkes için ne zaman sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Etiketler : instagram metin sosyal medya
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