Instagram'a ebeveyn kontrolü

Sosyal medya devi Facebook, yeni kısıtlamalarını ilk olarak Instagram'da aktif hale getiriyor. Ebeveynler yeni güncelleme ile birlikte, çocukların Instagram'da geçirdikleri süreyi görüntüleyebilecek ve zaman sınırları belirleyebilecekler. Gelen kontrol güncellemesinde ailelerin en çok içini rahatlatan kısım ise genç hesapların takip ettikleri ve onları takip eden hesapları da kontrol edebilecek olmaları.