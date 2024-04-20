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20 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00

Instagram'a ‘Dürtme' geliyor

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Instagram'ın kullanıcıların birbirlerini "dürtmelerini" sağlayacağı yeni bir özellik geliştirildiği ortaya çıktı.

Instagram'ın yeni bir özellik geliştirildiği ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların birbirlerini "dürtmelerini" sağlayacak. Instagram'ın dürtme özelliği, kullanıcıların profil sayfalarında bulunacak. Ekranın üst kısmına yerleştirilecek bir buton, kullanıcının "dürtülmesini" sağlayacak. dürttüğünüz bir kullanıcı, bununla ilgili bildirimi mesajlaşma bölümü üzerinden alacak.
Etiketler : instagram dürtme özellik
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