Instagram'a beklenen özellik geliyor

Instagram, kullanıcılara diğer kullanıcıların gönderilerini ve hikayelerini yeniden yayınlamalarına izin verecek bir özelliği test etmeye başladı. Yapılan açıklamada "Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Feed'deki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini keşfediyoruz" dedi.



Şu anda Instagram'da başka bir kullanıcının gönderisini yeniden paylaşmanın doğrudan bir yolu yok, ancak gönderileri yeniden paylaşmak isteyen kullanıcılar bunu yapmak için bazen üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor. Bu özellik, gönderilerin yeniden paylaşılmasını sağlayacak.